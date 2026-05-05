Confesercenti Firenze: Claudio Bianchi confermato presidente. Riconferma anche per Alberto Marini come direttore generale

FIRENZE – Conferma alla guida di Confesercenti Metropolitana di Firenze. E’ quella di Claudio Bianchi, imprenditore fiorentino nel settore della ristorazione (nella foto), confermato appunto all’unanimità alla guida dell’associazione dall’assemblea elettiva che si è riunita questa mattina presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi. “Il percorso elettivo ha coinvolto circa cinquanta assemblee comunali e di Categoria, portando al rinnovo dell’intero gruppo dirigente e all’aggiornamento degli obiettivi di rappresentanza”, ha affermato Alberto Marini (foto qui in basso), riconfermato direttore generale dell’associazione. Presenti nell’occasione, a sottolineare l’importanza del comparto per l’economia del territorio, Sara Funaro, sindaco di Firenze e della Città Metropolitana, Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Nico Gronchi, presidente nazionale Confesercenti. Insieme a loro anche Emiliano Fossi e Federico Gianassi, parlamentari del Pd, numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle amministrazioni del livello regionale e metropolitano, rappresentanti delle associazioni di categoria oltre un’ampia rappresentanza del tessuto imprenditoriale del territoriale. Il documento politico presentato definisce il 2026 come un anno di “transizione fragile”. Sebbene si stimi una crescita del Pil fra lo 0,4% e lo 0,7%, il potere d’acquisto è minacciato da un’inflazione che potrebbe tornare al +2,9% a causa delle tensioni geopolitiche e del conflitto in Iran. “Nel nostro territorio – spiegano – l’emergenza prioritaria è la desertificazione commerciale: un fenomeno che colpisce duramente la coesione sociale e la sicurezza dei quartieri”.

(Foto Germogli)

Sotto lo slogan “Ridisegnare il futuro: il valore dell’impresa diffusa, la forza del nostro territorio”, Confesercenti Firenze ha lanciato nell’occasione una visione articolata in 10 punti fondamentali per il prossimo mandato, a partire da sostenibilità e ambiente: Incentivi per l’efficientamento energetico e gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti. Il valore dei negozi di vicinato come presidio sociale: un osservatorio nazionale volto a prevenire la desertificazione commerciale ed a sostegno dei negozi di vicinato, intesi come presidio sociale. Rigenerazione urbana e centri storici: la sfida è promuovere un’idea di città dove vengono valorizzate le identità locali e dove si trasformano i grandi contenitori dismessi in nuove opportunità di crescita per le piccole e medie imprese. Digitalizzazione e innovazione: promozione di nuove tecnologie (IA, e-commerce, software gestionali) per aiutare le microimprese a superare il digital divide e competere con i giganti del web, tramite la realizzazione del progetto strategico “CCN Digitali – Borgo Autentico”. Sviluppo delle infrastrutture strategiche: accelerazione delle opere strategiche e soluzioni sostenibili per la distribuzione merci nei centri storici. Un nuovo modello di Governance turistica: lotta all’abusivismo professionale e gestione strategica dei flussi per un turismo di qualità.

Lotta al dumping contrattuale: contrasto ai “contratti pirata” che sottraggono 1,5 miliardi di euro l’anno all’economia. Il dumping contrattuale crea una concorrenza sleale che si gioca sulla pelle di lavoratori e imprese che operano correttamente. Sostegno all’imprenditoria femminile: supporto concreto tramite welfare aziendale e agevolazioni per le donne imprenditrici. Sicurezza, ordine pubblico e decoro urbano: implementazione di videosorveglianza e controllo del territorio per garantire la sicurezza di imprese e cittadini. Semplificazione amministrativa e supporto alle imprese: supporto all’accesso al credito (critico per il 15% delle imprese) e snellimento burocratico con l’obiettivo di rendere l’accesso a bandi, finanziamenti e servizi pubblici più diretto, rapido e a misura di piccola e media impresa.

“Siamo orgogliosi – ha aggiunto Bianchi – di presentare oggi un progetto che non è solo un elenco di rivendicazioni, ma una vera e propria visione strategica per il territorio metropolitano. Le imprese che rappresentiamo non sono semplici spettatrici dell’economia, ma il vero ‘front office’ della resilienza sociale: un negozio che resta aperto in un borgo o in una periferia significa una comunità che continua a vivere, strade più sicure e servizi garantiti soprattutto alle fasce più fragili. Stiamo attraversando un periodo caratterizzato da uno scenario globale incerto e da criticità strutturali come il declino demografico e la desertificazione commerciale. Per questo chiediamo alle Istituzioni non solo tutele, ma un impegno concreto per una transizione digitale che sia “a misura di microimpresa”. Non possiamo permettere che il digital divide o la concorrenza sleale dei giganti del web svuotino i nostri centri storici. Ridisegnare il futuro significa agire con unità per garantire alle PMI gli strumenti necessari – dal credito alla semplificazione amministrativa – per continuare a essere il cuore pulsante e la forza della nostra identità territoriale”.

“Firenze – queste invece le parole di Gronchi – è una realtà straordinariamente importante e la riconferma di una squadra unita e di una idea di sviluppo forte, legata al territorio, è il miglior modo per accompagnare il percorso di rinnovamento di Confesercenti. Persone e luoghi restano al centro della nostra azione, attraverso un nuovo progetto di rigenerazione urbana, attraverso la lotta al dumping contrattuale – per contrastare l’impoverimento di dipendenti e lavoratori autonomi – e la promozione di nuovi processi e strumenti dell’ecosistema digitale a misura di piccole e medie imprese”.