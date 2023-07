Confesercenti Firenze: “Saldi, partenza (infrasettimanale) senza il botto”

Sono partiti stamani, nella nostra regione, giovedì 6 luglio i saldi estivi 2023; un avvio in linea con le aspettative della vigilia, era prevedibile che non ci fosse nessuna corsa all’acquisto nel primo giorno della partenza, dato che si tratta di un giorno feriale e la maggior parte delle persone è a lavoro. Come già […]

Sono partiti stamani, nella nostra regione, giovedì 6 luglio i saldi estivi 2023; un avvio in linea con le aspettative della vigilia, era prevedibile che non ci fosse nessuna corsa all’acquisto nel primo giorno della partenza, dato che si tratta di un giorno feriale e la maggior parte delle persone è a lavoro. Come già detto si tratta di vendite di fine stagione diverse da tutti gli anni precedenti, sia a causa della “anomala” partenza infrasettimanale che per il maltempo che ha fortemente condizionato gli acquisti di capi estivi di maggio e giugno.

L’aspettativa da parte dei commercianti è piuttosto positiva, in quanto si pensa di poter recuperare, almeno in parte, le vendite perse nella prima parte dell’estate a causa delle avverse condizioni climatiche che hanno rallentato le vendite, specialmente dei capi di uso quotidiano. Mentre, sono andate meglio le vendite collegate al settore cerimonie ed eventi in generale. “Sarà necessario aspettare il fine settimana per avanzare un’analisi più accurata dell’andamento, – afferma Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze – possiamo dire che già da stamani le vendite sono andate meglio nel centro della città di Firenze poiché sostenute dalle presenza dei turisti; nel restante territorio potrebbero registrare un impulso già da stasera per gli eventi serali organizzati nei centri che prevedono l’apertura dei negozi”.

I saldi estivi 2023 sono i primi in seguito all’entrata in vigore delle nuove regole, contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva Omnibus, in materia di annunci riduzione dei prezzi; che prevedono, tra l’altro, che nel corso di qualsiasi campagna promozionale, compresi i saldi, debba essere reso pubblico il prezzo più basso praticato dal venditore, nei 30 giorni anteriori la riduzione di prezzo annunciata.

“E’ necessario lavorare affinché i saldi tornino ad essere davvero vendite di fine stagione; questo nel segno della concorrenza leale e nel rispetto della professionalità degli imprenditori che svolgono seriamente il loro lavoro e dei consumatori, – conclude Nigi – auspichiamo una buona riuscita dei saldi; si registra una spinta all’acquisto da parte dei consumatori motivata, in parte, dall’inflazione e caro-vita: le famiglie vogliono compensare con qualche acquisto in offerta i tagli effettuati al budget per abbigliamento e calzature durante l’anno”. Si ricorda che i saldi estivi 2023 avranno una durata di 60 giorni, fra gli articoli più gettonati abbigliamento estivo donna e uomo (magliette, short, abiti leggeri), sandali e sneakers donna, abiti da cerimonia, e costumi.