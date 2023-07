Confesercenti Toscana e i saldi: “Sei su dieci pronti a fare acquisti, previsto un budget a persona di 253 euro”

FIRENZE – Vendite di fine stagione al via. L’inflazione e il caldo improvviso spingono l’interesse dei toscani verso i saldi estivi, che inizieranno domani in Toscana e in tutte le regioni italiane con l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre 6 toscani su 10 – il 61% – già prevede di acquistare in […]

FIRENZE – Vendite di fine stagione al via. L’inflazione e il caldo improvviso spingono l’interesse dei toscani verso i saldi estivi, che inizieranno domani in Toscana e in tutte le regioni italiane con l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre 6 toscani su 10 – il 61% – già prevede di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori, con un budget previsto di 253,07 euro a persona (in linea con la spesa media del centro Italia). Un ulteriore 30%, invece, è pronto ad acquistare se dovesse trovare l’offerta giusta. È quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di acquisto per i saldi estivi 2023, condotto da Ipsos per Confesercenti Toscana.

“Rispetto agli scorsi anni i saldi di fine stagione partono una settimana in ritardo, andando nella direzione chiesta anche da Confesercenti Toscana di collocare l’inizio più avanti nella stagione, – dice Marco Rossi, presidente Fismo Toscana, Federazione italiana settore moda (nella foto) – l’aspettativa da parte dei commercianti è piuttosto positiva, in quanto si pensa di poter recuperare le vendite perse nella prima parte dell’estate a causa delle avverse condizioni climatiche che hanno rallentato le vendite, specialmente dei capi di uso quotidiano. Sono andate meglio le vendite collegate al settore cerimonie ed eventi in generale”. “Per la prima volta – prosegue Rossi – la data di inizio è unica per tutte le regioni (tranne che per Trento e Bolzano): questo contribuirà a fare chiarezza anche tra i consumatori. La seconda novità importante è l’avvento delle nuove norme sul codice del consumo alle quali i nostri commercianti dovranno adeguarsi, aspetto che va nella direzione richiesta dalle associazioni, nella tutela di chi ha sempre effettuato i saldi in modo corretto, a discapito delle grandi strutture e del commercio online dove c’è poca chiarezza sui prezzi e sulle percentuali di sconto applicati e dove si tende a vendere lo sconto più che il prodotto. Ben vengano quindi i saldi trasparenti: i nostri commercianti ne trarranno vantaggio senza averne timore”.

Il forte interesse da parte dei consumatori è motivato, in parte, dal caro-vita: le famiglie vogliono compensare con qualche acquisto in offerta i tagli effettuati al budget per abbigliamento e calzature durante l’anno. Incide anche il cambiamento improvviso delle temperature, soprattutto dopo una primavera più fredda del solito che ha frenato notevolmente gli acquisti di capi e calzature primaverili ed estivi: il 38% dei consumatori ammette che, tra marzo e giugno, ne ha comprati meno dell’anno precedente, visto il persistere di un meteo incerto. “I prossimi saldi estivi – si legge in una nota – saranno anche i primi con le nuove regole del Codice del consumo, sulla cui base Confesercenti Toscana lancia l’iniziativa “Saldi trasparenti”: un vademecum di regole a cui sono chiamati a aderire gli associati per rendere migliore l’esperienza dello shopping di fine stagione”.