Confindustria. Cinque priorità per le imprese: le domande ai candidati sindaci

SESTO FIORENTINO – Sono riassunte in cinque punti le priorità che le imprese del presidio territoriale Fiorentina Nord di Confindustria Toscana Centro e Costa hanno presentato ai candidati alla carica di sindaco di Sesto Fiorentino alle prossime consultazioni elettorali. Ecco le cinque priorità. Governo del territorio e semplificazione.Gli imprenditori dell’area considerano indispensabile creare regole urbanistiche […]

SESTO FIORENTINO – Sono riassunte in cinque punti le priorità che le imprese del presidio territoriale Fiorentina Nord di Confindustria Toscana Centro e Costa hanno presentato ai candidati alla carica di sindaco di Sesto Fiorentino alle prossime consultazioni elettorali. Ecco le cinque priorità.

Governo del territorio e semplificazione.

Gli imprenditori dell’area considerano indispensabile creare regole urbanistiche uniformi per tutta l’area della Piana, evitando che le aziende debbano confrontarsi con procedure diverse passando da un comune all’altro. Propongono al futuro sindaco l’apertura di un tavolo di confronto periodico (3 incontri all’anno) tra Amministrazione e imprese per monitorare progetti e nuovi insediamenti.

Mobilità e infrastrutture.

Con oltre il 60% della popolazione attiva di Sesto che si sposta quotidianamente: il sistema di trasporto pubblico attuale è considerato inadeguato. Il presidio territoriale Fiorentina Nord chiede ai candidati sindaco di risolvere il problema attraverso navette, piste ciclabili sicure e passaggi pedonali che colleghino efficacemente le stazioni ferroviarie alle aree produttive.

Decoro e Sicurezza.

L’attrattività delle zone industriali dipende dalla percezione di sicurezza. Le richieste includono il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la promozione di servizi complementari nelle aree produttive, come asili nido e punti ristoro.

Sicurezza Idrogeologica del territorio e delle aree produttive.

La messa in sicurezza del territorio sta diventando una priorità per permettere la crescita delle aziende esistenti e l’attrazione di nuovi investimenti. In questo, l’amministrazione comunale può svolgere un ruolo propositivo nella redazione di studi di prefattibilità idrogeologica.

Capitale Umano.

Valorizzare scuole tecniche sul territorio e creare percorsi di orientamento per colmare il divario tra competenze scolastiche ed esigenze delle imprese. L’obiettivo è favorire la permanenza dei talenti sul territorio.



“Solo attraverso una reale collaborazione tra le amministrazioni locali e un dialogo costante con il mondo produttivo è possibile uno sviluppo sostenibile e duraturo di tutta l’area”, spiega Simone Mantero, coordinatore del presidio territoriale Fiorentina Nord di Confindustria Toscana Centro e Costa. “Per questo, abbiamo proposto ai candidati a sindaco un piano di lavoro condiviso, fatto di specifiche azioni e attività, condividendo gli obiettivi, le priorità ed i progetti con tutti gli stakeholder del territorio.

“Abbiamo anche chiesto loro – conclude Mantero – un impegno non formale sui temi che indicati dalle imprese come prioritari, attraverso l’individuazione delle risorse economiche necessarie all’attuazione delle attività e dei progetti condivisi”.