Congresso provinciale di Fratelli d’Italia: Claudio Gemelli rieletto presidente. Signa unico Comune della Piana con due esponenti nel coordinamento

SCANDICCI – Claudio Gemelli è stato riconfermato come presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Questo l’esito del congresso che si è svolto ieri a Scandicci e che ha portato anche alla composizione del nuovo coordinamento provinciale del partito: da segnalare, a tal proposito, la presenza di due esponenti del Comune di Signa, Marco Colzi e Vincenzo De Franco (oltre a Scandicci unica realtà nella provincia di Firenze ad avere tre rappresentanti, tre se si considera anche Luigi Forte che a Signa ha vissuto a lungo ed è stato più volte consigliere comunale). “Un congresso molto partecipato, – si legge in una nota – che ha visto prima i saluti del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, e dei rappresentanti delle associazioni di categoria. Con tanti ospiti e altrettanti interventi che hanno reso il dibattito un momento di vero confronto fra dirigenti, eletti e semplici iscritti sulle prospettive del partito provinciale e le prossime sfide”. A presiedere il congresso l’onorevole Federico Mollicone (presidente della Commissione cultura della Camera), presenti anche il senatore Patrizio La Pietra, il senatore Paolo Marcheschi, l’onorevole Giovanni Donzelli e i consiglieri regionali Francesco Torselli ed Elisa Tozzi. “Il successo di questo congresso ci dà una nuova carica per affrontare le sfide dei prossimi mesi, – ha detto Gemelli – in primis per le amministrative del prossimo giugno: sono 34 i Comuni della provincia che andranno al voto, oltre alle elezioni europee dove per la prima volta abbiamo la concreta possibilità di esprimere un europarlamentare toscano e, infine, le regionali dell’anno successivo. Consapevoli della responsabilità che abbiamo come primo partito d’Italia e del consenso del Governo nazionale, ci daremo adesso un’organizzazione provinciale più operativa cercando di rafforzare anche la rappresentanza sui singoli territori”. Nel congresso è stato eletto anche il nuovo coordinamento provinciale del partito che sarà così composto: Alessandro Scipioni, Alessandra Gallego, Caterina Coralli, Marco Colzi, Oleg Bartolini, Vittorio Picchianti, Fabio Gurioli, Kishore Bombaci, Francesca Peccianti, Lucia Masini, Carlo Bedeschi, Enrico Venturi, Stefano Mengato, Matteo Zoppini. Federico Pavese, Luigi Forte, Chiara Mazzei, Vincenzo De Franco, Leonardo Rossi e Pierfrancesca Gallorini.