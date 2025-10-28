Coni Firenze, aperte le iscrizioni ai corsi base per dirigenti e istruttori sportivi

FIRENZE – Via alle iscrizioni per i corsi base Coni della Scuola regionale dello sport organizzati in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze e aperti a dirigenti e istruttori tesserati negli organici societari e che svolgono attività nelle associazioni ASD–SSD sia con le federazioni sportive nazionali che con gli enti di promozione. Ad annunciarlo […]

FIRENZE – Via alle iscrizioni per i corsi base Coni della Scuola regionale dello sport organizzati in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze e aperti a dirigenti e istruttori tesserati negli organici societari e che svolgono attività nelle associazioni ASD–SSD sia con le federazioni sportive nazionali che con gli enti di promozione. Ad annunciarlo il delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti e il coordinatore tecnico Fabrizio Balducci. Corsi che si svolgeranno a Firenze ed Empoli nel mese di novembre, con la formula di due, tre oppure tutte e cinque lezioni per un totale di 15 ore: possono partecipare anche i non tesserati, l’importante è che sia comunicato all’inizio del corso.

A Firenze, presso la Sala Coni Sport e Salute di via Irlanda 5 l’appuntamento è per sabato 15 novembre dalle 9 alle 12.30 e mercoledì 19 novembre dalle 20 alle 22.30. Si parlerà di comunicazione e della gestione dell’organizzazione di una società sportiva e le lezioni saranno tenute dal presidente USSI Toscana Franco Morabito, docente S.R.D.S., e dal consigliere nazionale Coni Marcello Marchioni, docente S.D.S. A Empoli, invece, gli argomenti trattati saranno la società sportiva (ruolo, competenze, eccetera), la riforma dello sport, lo sport come inclusione sociale, lavorare in team e il gioco come strumento da utilizzare. In questo caso presso La Vela Margherita Hack in via Magolo 32 sabato 8 novembre dalle 9 alle 12.30, venerdì 28 novembre dalle 18 alle 22.30 e giovedì 4 dicembre dalle 20 alle 22.30. A tenere le lezioni saranno Simone Boschi, Franco Morabito, Marco Vieri Cenerini, Alessandra Piantini e Vittoria Falorni, docenti S.R.D.S.