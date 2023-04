Coni: nominati i fiduciari di Firenze e provincia. Per la Piana c’è Francesco Cesari

FIRENZE – Adesso è tutto ufficiale: nei giorni scorsi, infatti, presso la sede del Coni Toscana a Firenze si è riunita per la prima volta alla presenza del presidente regionale Simone Cardullo, dopo la nomina di Firenze Gianni Taccetti a delegato Coni di Firenze (nella foto in basso), la squadra dei fiduciari della Città Metropolitana e del capoluogo fiorentino. Questi i nominativi dei referenti territoriali: Claudio Marchetti (Empolese-Valdelsa), Riccardo Cappellini (Mugello), Manuele Pieraccioni (Valdarno), Maurizio Bresci (Chianti), Francesco Cesari (Piana), Marta Colaiocco, Marco Ceccantini, Giovanni Bellosi e Franco Dardanelli per i quartieri della città di Firenze. Nuova nomina anche per il coordinatore tecnico provinciale, Andrea Agatensi. “Durante l’incontro – si legge in una nota – è stato ribadito l’impegno collettivo per la promozione attraverso le federazioni, enti, scuole e ASD, per educare e fare crescere i giovani attraverso lo sport, l’inclusione, l’attività fisica e motoria”. Oltre alla “forte preoccupazione per le prospettive ancora incerte riguardanti la nuova legge sullo sport”.