“Consapevolezza e sfide nella nuova era”: se ne parla sabato 6 maggio al circolo L’Incontro

LASTRA A SIGNA – Nuovo appuntamento con il gruppo culturale Liber-aliter di Lastra a Signa: sabato 6 maggio alle 17, infatti, al circolo L’Incontro di via Gramsci è in programma un incontro sul tema “Consapevolezza e sfide nella nuova era”. Interverranno Fabrizio Bencini, Alessio Ghiribelli, Luca Lollini, Benedetto Tangocci e Giovanni Trambusti, con interventi che spazieranno dalla geo-politica alla sfera economica, dalla psicologia alla spiritualità passando dall’analisi di dati statistici. “Un approccio a largo raggio – spiegano gli organizzatori – che certamente interesserà la cittadinanza più curiosa e attenta a un’interpretazione multidisciplinare di tempi, i nostri, non facilmente decifrabili. Al termine della conferenza ci sposteremo nell’arena esterna per un saluto in conviavialità con una bevuta e un piatto assortito, messi a disposizione dal circolo, con un contributo di 10 euro; per agevolare l’aspetto organizzativo si prega di comunicare la propria adesione al numero WhatsApp 340/9942924 (Roberto) specificando nome e numero dei partecipanti. Approfittiamo inoltre dell’occasione per informare che stiamo cercando volontari che vogliano occuparsi degli aspetti tecnici dei nostri eventi (audio, video, collegamenti) con passione e disponibilità, invitandoli perciò a contattarci”.