Consegnata la Panda sponsorizzata all’Auser

SESTO FIORENTINO – Servirà per il servizio di trasporto sociale la Panda con nuove sponsorizzazioni consegnata questa mattina da SMG Servizi Mobilità Garantita srl all’Auser Sesto Fiorentino dopo il rinnovo del comodato d’uso.

Il comodato d’uso è stato rinnovato per altri 4 anni (aanche il primo comodato d’uso era stato di quattro anni). Il mezzo sarà utilizzato per il trasporto sociale, con questa vettura il numero complessivo dei mezzi a disposizione dell’associazione sono 8.

Sono circa 80 i servizi di trasporto sociale che vengono svolti in una settimana da una ventina di volontari dell’Auser di Sesto Fiorentino. Circa la metà, una quarantina sono servizi consolidati. Il servizio di trasporto ogni anno riguarda da 120 a 130 persone.

All’inaugurazione della Panda con nuove sponsorizzazioni, erano presenti: il vicesindaco Claudia Pecchioli, il presidente di Auser Sesto Fiorentino Pierluigi Pettini e i rappresentanti di SMS srl Antonella Baldasseroni, Elena Maggi e Simona Parodi.

“Il rinnovo del comodato d’uso per questo mezzo per la nostra associazione è impor- tante – dice il presidente Pettini – ci permette di proseguire con il trasporto sociale, uno sei settori che non si è mai fermato ed è una delle maggiori richieste che ci arri- vano dagli associati sempre più anziani e sempre più soli”.