Consiag Servizi Comuni, prorogata la selezione per un impiegato nel settore legale. Manutenzione delle strade: si cerca un addetto

PRATO – E’ stata prorogata a domenica 31 maggio la selezione di un impiegato da assegnare al settore legale e appalti promossa da Consiag Servizi Comuni. La società che si occupa di erogare servizi in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia, sta cercando un profilo da assumere a tempo determinato con possibilità di trasformazione in […]

PRATO – E’ stata prorogata a domenica 31 maggio la selezione di un impiegato da assegnare al settore legale e appalti promossa da Consiag Servizi Comuni. La società che si occupa di erogare servizi in favore dei Comuni soci nei territori delle province di Prato, Firenze e Pistoia, sta cercando un profilo da assumere a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Le candidature inizialmente scadevano il 15 maggio, adesso si è deciso di prorogarle al 31 maggio. La graduatoria che si andrà a costituire avrà una validità di 18 mesi, nel corso dei quali per le posizioni successive alla prima potrebbero verificarsi possibilità di reclutamento. Il contratto collettivo applicato sarà il Ccnl Gas – Acqua dell’8 maggio 2025 e il livello di inquadramento sarà il terzo come da contratto nazionale.

Per la posizione di impiegato viene chiesta la laurea: LMG/01 Laurea magistrale in Giurisprudenza, 22/S Laurea specialistica in Giurisprudenza, 102/S Laurea specialistica in Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica. Il titolo di studio conseguito dovrà essere specificato sul curriculum vitae allegato alla domanda di ammissione e dichiarato nella domanda stessa. Sempre nel curriculum dovranno essere indicate dettagliatamente le esperienze formative e lavorative, se presenti. Tutte le informazioni utili possono essere consultabili all’indirizzo https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_selezione-del-personale.html. Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail selezioni@consiagservizicomuni.it

A fianco alla proroga della selezione di un impiegato da assegnare al settore legale e appalti, Consiag Servizi Comuni ha indetto anche un’ulteriore ricerca di personale. Nello specifico la società cerca un operaio addetto alla manutenzione delle infrastrutture viarie e/o all’edilizia civile. Il contratto offerto è a tempo indeterminato per il primo classificato. Il contratto collettivo applicato sarà il Ccnl Gas – Acqua dell’8 maggio 2025 e il livello di inquadramento sarà il secondo come da Ccnl. La graduatoria avrà una validità di 18 mesi nel corso dei quali per le posizioni successive alla prima potrebbero verificarsi possibilità di reclutamento. I requisiti richiesti per l’ammissione sono dettagliati nell’avviso di selezione consultabile su: https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html

Entrando nel dettaglio, il titolo di studio richiesto è almeno la licenza di scuola media inferiore, da accompagnare ad almeno due anni di esperienza professionale nelle attività operative del settore edile. L’esperienza dovrà essere obbligatoriamente e puntualmente dettagliata sul curriculum vitae allegato alla domanda di ammissione alla selezione, con l’indicazione del nome e della sede del datore di lavoro, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro e la descrizione dell’attività svolta. Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate entro lunedì 15 giugno 2026 e dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail selezioni@consiagservizicomuni.it. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum vitae datato, sottoscritto, completo dei dati anagrafici e con l’indicazione dettagliata del titolo di studio e dell’esperienza lavorativa come richiesta nei requisiti minimi obbligatori, con allegata fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore, nonché gli attestati di eventuali certificazioni.