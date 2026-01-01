Consigli di lettura 2026. Corsi tra storie femministe e memoria

SESTO FIORENTINO – ⁠Fine anno è momento dei bilanci, lasciando da parte quello del Comune, e parliamo di libri. Abbiamo chiesto qualche consiglio alla giunta comunale di Sesto Fiorentino. Assessore Beatrice Corsi c’è una lettura fatta nel 2025 che consiglierebbe? E una che si propone di leggere nel 2026? La lettura che voglio citare per […]

SESTO FIORENTINO – ⁠Fine anno è momento dei bilanci, lasciando da parte quello del Comune, e parliamo di libri. Abbiamo chiesto qualche consiglio alla giunta comunale di Sesto Fiorentino.

Assessore Beatrice Corsi c’è una lettura fatta nel 2025 che consiglierebbe? E una che si propone di leggere nel 2026?

La lettura che voglio citare per il 2025 è Calibano e la strega di Silvia Federici, una rilettura femminista dei tre secoli di storia che preparano l’avvento del capitalismo. L’anno nuovo inizierà invece tra le pagine di Chav. Solidarietà coatta di D. Hunter che mi ha consigliato una carissima amica.

⁠Se dovesse scegliere una novità per il 2026 del suo assessorato (ambiente, transizione ecologica, agricoltura, caccia) per i sestesi, quale indicherebbe?

Senz’altro l’inizio dei lavori di riqualificazione del Parco di Villa Solaria. Dopo un lungo e meticoloso percorso di progettazione, restituiremo a questo spazio amatissimo dai sestesi la dimensione storica e paesaggistica accanto alla funzione di luogo ricreativo per tutta la nostra comunità.