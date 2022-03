Consiglio Comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per giovedì 3 marzo 2022 alle ore 15.

La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 28 dicembre 2021

3. Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024. Approvazione

4. Bilancio di previsione 2022/2024. Approvazione

5. Addizionale comunale all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Approvazione delle variazioni al regolamento e determinazione delle aliquote per l’anno 2022

6. Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno – Variazioni

7. Imposta Municipale propria – IMU: approvazione delle aliquote 2022

8. Canone Unico Patrimoniale di Concessione o esposizione pubblicitaria: modifiche del regolamento

9. Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione modifiche al regolamento comunale

10. Procedimento unico ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale 39/2005 finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione del metanodotto “Allacciamento Sirtam DN 100 (4”) DP 24 bar”, conferenza dei servizi ex l. 241/90 – Determinazione del Consiglio comunale in merito alla necessità di variante al vigente Regolamento urbanistico, comportante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

11. Varianti al piano di recupero di iniziativa privata del complesso storico di Villa Capponi – ex Monastero di San Domenico – Approvazione mediante atto unico ai sensi dell’art. 112 della Legge regionale 65/2014