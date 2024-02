Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale si riunirà martedì 27 febbraio alle 15 nella sala consiliare 5 Maggio. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming al link https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale.

Di seguito l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 24.10.2023.

3. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 28.11.2023.

4. Art. 175 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con atto n°22 del 30/01/2024.

5. Bilancio di previsione 2024-2026. Variazioni ai sensi dell’art. 175 Tuel. Applicazione dell’avanzo di amministrazione. Variazione documenti programmatori triennali allegati al Dup 2024/2026.

6. Rinnovo della convenzione con i comuni dell’area fiorentina per l’esercizio coordinato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica.

7. Variante al Piano Strutturale Intercomunale (PS-I) approvata con deliberazione di Consiglio comunale di Calenzano n. 4 del 30.01.2024 – Presa d’atto e approvazione.

8. Ordine del giorno avente ad oggetto “contro gli infortuni sul lavoro e le morti bianche”, presentato dai gruppi consiliari Per Sesto, Partito Democratico, Sinistra Italiana ed Ecolò.

9. Ordine del giorno avente ad oggetto “in merito all’ introduzione di una disciplina nazionale che preveda l’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità all’interno della programmazione didattica nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo e secondo grado”, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Ecolò, Per Sesto e Sinistra Italiana.

10. Mozione avente ad oggetto “intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria di Norma Cossetto”, presentata dai gruppi consiliari Lega e Fratelli d’Italia.

11. Mozione avente ad oggetto “Polo universitario, soluzioni che facilitino gli spostamenti nell’area”, presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

12. Mozione avente ad oggetto “agevolazioni economiche per la pratica sportiva delle famiglie del Comune di Sesto Fiorentino con reddito Isee basso”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

13. Mozione avente ad oggetto “utilizzo del taser per il Corpo di Polizia municipale di Sesto Fiorentino”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

14. Interrogazione avente ad oggetto “presunto accampamento con occupazione abusiva di territorio, discarica abusiva e detenzioni di animali nell’area tra via Frilli e via Pasolini”, presentata dal gruppo consiliare Lega.