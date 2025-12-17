Consiglio comunale a Sesto Fiorentino, l’ordine del giorno

SESTO FIORENTINO – Si riunirà il 18 dicembre alle 15 il consiglio comunale. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 30.09.2025.

3. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 28.10.2025.

4. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 13.11.2025.

5. Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2025‑2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con atto n. 357 del 4/12/2025.

6. Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026‑2028.

7. Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2026‑2028.

8. Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco telematico degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi (inclusi quelli di architettura e ingegneria) e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria: modifiche, integrazioni e cambio nome.

9. Approvazione dello schema di convenzione per la prosecuzione della gestione associata del servizio di supporto alle attività di “Progettazione europea e fundraising” tra i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

10. Riconoscimento periodico dei servizi pubblici locali a rilevanza economica del Comune di Sesto Fiorentino, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (T.U.S.P.L.).

11. Indirizzi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19 c. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.) e ss.mm. e ii. – Approvazione.

12. Riordino delle partecipazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. e ii. (T.U.S.P.). Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 19.12.2024 (art. 20, c. 4, T.U.S.P.) e revisione periodica (art. 20, cc. 1 e 2 T.U.S.P.).

13. Affidamento “in‑house” della gestione dei servizi bibliotecari, culturali e connessi per il periodo 2026‑2030.

14. Piano operativo comunale – Variante di aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.

15. Approvazione del nuovo programma comunale degli impianti di telefonia mobile, ai sensi della legge regionale 49/2011.