Consiglio comunale a Sesto Fiorentino: l’ordine del giorno

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per giovedì 29 gennaio alle 15. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Surroga del consigliere comunale dimissionario, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

3. Nomina del componente della 1ª e della 5ª Commissione consiliare permanente. Surroga consigliere dimissionario.

4. Nomina del componente della Commissione elettorale comunale. Surroga consigliere dimissionario.

5. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del giudice a seguito di opposizione a sanzione amministrativa (art. 194 D.Lgs. 267/2000).

6. Artt. 175 e 187 TUEL – Variazione di bilancio. Applicazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione nelle more dell’approvazione del rendiconto di gestione. Variazione dei documenti programmatori triennali allegati al DUP 2026–2028.

7. Mozione avente ad oggetto “Variante a linea 2.2 tramvia tratta Aeroporto – Sesto Fiorentino”, presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

8. Mozione avente ad oggetto “Redazione di un Piano scuola comunale”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

9. Interrogazione avente ad oggetto “Ritardi negli interventi di salatura e criticità nella gestione dell’emergenza neve nelle zone collinari”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

10. Interrogazione avente ad oggetto “Attuazione della mozione riguardante la creazione di un’area di sgambamento cani nel Parco degli Etruschi (protocollo n. 4081 del 16/01/2025)”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

11. Interrogazione avente ad oggetto “Stato di abbandono dell’ex filiale MPS (già Banca Toscana) in via Cavallotti”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

12. Interrogazione avente ad oggetto “In merito all’iniziativa ‘Sapori per la pace’ nelle mense scolastiche – informazione alle famiglie, criteri nutrizionali e modalità di adesione”, presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.