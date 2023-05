Consiglio comunale a Sesto Fiorentino: l’ordine del giorno

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 16 maggio alle 15. La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi al link https://bit.ly/ConsiglioSesto.Di seguito l’ordine del giorno: 1. Comunicazioni. 2. Presa d’atto di variante semplificata al Piano Strutturale Intercomunale ex art. 32/bis della l.r.65/2014 per adeguamento al Piano Regionale Cave […]

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 16 maggio alle 15. La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi al link https://bit.ly/ConsiglioSesto.

Di seguito l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni.

2. Presa d’atto di variante semplificata al Piano Strutturale Intercomunale ex art. 32/bis della l.r.65/2014 per adeguamento al Piano Regionale Cave (P.R.C.) approvata con del. C.c. di Calenzano n.36 del 30.03.2023.

3. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Firenze n. 1034/2023 (rif. 8/21).

4. Rendiconti della gestione 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Rideterminazione del risultato di amministrazione e delle quote vincolate e destinate del risultato di amministrazione delle singole annualità a seguito della delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Toscana n.64/2023.

5. Rendiconto di gestione 2022. Approvazione.

6. Ordine del giorno avente ad oggetto “Sensibilizzare Governo a compiere tutti gli atti per revocare onorificenze al maresciallo Josip Broz (conosciuto meglio come maresciallo Tito) per indegnità”, presentato dal gruppo consiliare Lega.

7. Ordine del giorno avente ad oggetto “Difesa del servizio sanitario nazionale”, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana ed Ecolò.

8. Ordine del giorno avente ad oggetto “In merito alle iniziative volte al contrasto della pratica della maternità surrogata”, presentato dai gruppi consiliari Lega e Fratelli d’Italia.

9. Mozione avente ad oggetto “Eliminazione barriere architettoniche”, presentata dai gruppi consiliari Ecolò, Per Sesto, Sinistra Italiana e Partito Democratico.

10. Mozione avente ad oggetto “Mozione di indirizzo in merito alla gestione del servizio idrico integrato”, presentata dai gruppi consiliari Per Sesto, Sinistra Italiana, Ecolò e Partito Democratico.

11. Interrogazione avente ad oggetto “Baby gang e fenomeni di bullismo presso le scuole Pescetti e Cavalcanti”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

12. Interrogazione avente ad oggetto “Area Padule, via Sarri. Problemi circolazione e parcheggi”, presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.