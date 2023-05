Consiglio comunale a Sesto Fiorentino: l’ordine del giorno

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 30 maggio alle 15. La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi alla pagina https://bit.ly/ConsiglioSesto.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 26.01.2023.

3. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 16.02.2023.

4. Modifica dell’art. 34 del Regolamento di Polizia urbana – Approvazione.

5. Bilancio di previsione 2023/2025. Variazioni di competenza e di cassa ex art. 175 T.U.E.L. – Applicazione dell’avanzo di amministrazione

6. Ordine del giorno avente ad oggetto “Difesa del Servizio Sanitario Nazionale”, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana ed Ecolò.

7. Ordine del giorno avente ad oggetto “In merito alle iniziative volte al contrasto della pratica della maternità surrogata”, presentato dai gruppi consiliari Lega e Fratelli d’Italia.

8. Mozione avente ad oggetto “Eliminazione barriere architettoniche”, presentata dai gruppi consiliari Ecolò, Per Sesto, Sinistra Italiana e Partito Democratico.

9. Mozione avente ad oggetto “Promozione di un turismo sostenibile tramite la valorizzazione dei percorsi culturali-naturalistici. Cammino di San Jacopo”, presentata dai gruppi consiliari Ecolò, Per sesto, Sinistra Italiana e Partito Democratico.

10. Mozione avente ad oggetto “Iscrizione del comune di Sesto Fiorentino al registro Cude”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

11. Mozione avente ad oggetto “Nuova piscina comunale. Progettazione”, presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

12. Ordine del giorno avente ad oggetto “Le scuole diventino comunità energetiche: investiamo prima di tutto in una campagna di sensibilizzazione”, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana ed Ecolò.

13. Interrogazione avente ad oggetto “Adesione da parte del comune di Sesto fiorentino al bando della regione toscana nidi gratis”, presentata dal gruppo consiliare Per Sesto.

14. Interrogazione avente ad oggetto “Rischio idrogeologico nel territorio sestese”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

15. Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto “Malfunzionamento acqua calda palestra Liceo Agnoletti”, presentata dai gruppi consiliari Per Sesto e Sinistra Italiana.