Consiglio comunale, approvata la variante al Piano di recupero dell’Isola dei Renai

SIGNA – Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza la variante al Piano di recupero dell’Isola dei Renai, al termine di un lungo percorso che ha visto il coinvolgimento degli enti competenti e il recepimento delle prescrizioni e delle osservazioni pervenute. La variante consentirà di proseguire il recupero dell’area secondo un progetto che punta a […]

SIGNA – Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza la variante al Piano di recupero dell’Isola dei Renai, al termine di un lungo percorso che ha visto il coinvolgimento degli enti competenti e il recepimento delle prescrizioni e delle osservazioni pervenute. La variante consentirà di proseguire il recupero dell’area secondo un progetto che punta a completare il parco, migliorare la sicurezza idraulica, ampliare gli spazi a disposizione dei cittadini e realizzare nuove opere pubbliche che, una volta ultimate, saranno cedute gratuitamente al Comune insieme a nuove aree verdi. Il provvedimento ha inoltre ottenuto il via libera degli enti competenti sotto il profilo ambientale e idraulico.

“Con l’approvazione di questa variante – ha commentato il sindaco Giampiero Fossi – compiamo un passo importante per il futuro dell’Isola dei Renai, uno dei luoghi più preziosi del nostro territorio. È il risultato di un lavoro lungo e approfondito che ci permette di guardare avanti con un progetto che coniuga sviluppo, tutela dell’ambiente e interesse pubblico. Continuiamo a investire sulla valorizzazione dei Renai affinché siano sempre più un patrimonio a disposizione della comunità”. “Con questo voto – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – si conclude un percorso complesso che ha visto il confronto con tutti gli enti coinvolti e l’accoglimento delle indicazioni ricevute. La variante consentirà di completare il recupero dell’area, realizzare nuove opere e acquisire al patrimonio comunale spazi che rappresentano un valore importante per Signa. È un intervento che guarda al futuro del territorio con responsabilità e una visione di lungo periodo”

La variante diventerà efficace dopo gli ultimi adempimenti previsti dalla normativa e la sottoscrizione della convenzione. Da quel momento potranno essere avviate le successive fasi di attuazione del progetto, che contribuirà a completare lo sviluppo del Parco dei Renai e a renderlo sempre più fruibile e funzionale per cittadini e visitatori.