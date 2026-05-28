Consiglio comunale dei ragazzi, conclusa l’attività per l’anno scolastico 2025/2026  

LASTRA A SIGNA – Si è conclusa l’attività di quest’anno scolastico del consiglio comunale dei ragazzi, il progetto di educazione civica e cittadinanza attiva promosso dall’Istituto comprensivo in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa che coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci. Nei giorni scorsi gli studenti che fanno parte del progetto hanno incontrato il sindaco Emanuele Caporaso per presentargli il lavoro svolto durante l’anno e alcune proposte e idee da sottoporre all’amministrazione comunale. All’incontro era presente la dirigente scolastica Eleonora Marchionni e l’insegnante coordinatrice del progetto Michela Baronti. In particolare i temi affrontati dai ragazzi e le proposte avanzate riguardano: l’idea di realizzare un giornalino per raccontare sia i progetti portati avanti dal consiglio comunale dei ragazzi. che dalla scuola, la possibilità di organizzare mercatini di Natale come momento di partecipazione e collaborazione e valorizzazione l’impegno dei più giovani nella vita della comunità, allestire nel Parco fluviale zone dedicate alla pratica di vari sport per esempio: calcio, baseball, pallavolo e sul tema rifiuti quella di aumentare i cestini nelle strade.

“Il consiglio comunale dei ragazzi rappresenta un’importante esperienza di partecipazione democratica e di educazione civica, – ha spiegato il sindaco Caporaso – grazie a questo strumento gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi, proporre idee e contribuire in modo concreto alla vita della nostra comunità. Come amministrazione comunale siamo sempre pronti all’ascolto e al confronto e anche in questo caso analizzeremo le interessanti proposte avanzate dai ragazzi per capire la loro possibile attuazione”. Il progetto del consiglio comunale dei ragazzi nasce nel 2010 con lo scopo di avvicinare gli alunni alle istituzioni e alla gestione della propria città e così sentirsi partecipi alle problematiche e istanze della comunità. Durante l’anno scolastico i rappresentanti degli studenti si riuniscono in commissioni tematiche dove vengono discussi argomenti inerenti l’ambiente, la viabilità, il sociale, la casa, la cultura e successivamente elaborano delle proposte da portare all’attenzione dell’amministrazione comunale.