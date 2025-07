Consiglio Provinciale, approvati tre ordini del giorno: riforma delle Province, tagli ai fondi e viabilità a Poggio a Caiano

PRATO – Si è svolta nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, la seduta straordinaria del consiglio provinciale di Prato, durante la quale sono stati discussi e approvati tre importanti ordini del giorno presentati dal gruppo consiliare di maggioranza di centrosinistra. Il primo documento, approvato all’unanimità, ha riguardato la riforma delle Province. Il consiglio ha espresso l’impegno a farsi portavoce nei confronti del governo nazionale per il ripristino e la piena restituzione di competenze, risorse e funzioni all’ente provinciale. È stato sottolineato come le Province rappresentino Enti di area vasta fondamentali per garantire un migliore coordinamento degli enti locali e per fornire servizi di qualità ai cittadini.

Il secondo ordine del giorno ha trattato il tema del taglio dei fondi destinati alle Province, previsto dal decreto “Mille proroghe”. Nonostante i segnali positivi arrivati dal governo, come le modifiche introdotte lo scorso 30 giugno con il decreto legge omnibus, il consiglio provinciale ha ribadito la propria richiesta di annullare i tagli. È stata sottolineata la necessità che le risorse siano utilizzabili in modo concreto, senza le attuali limitazioni temporali, in quanto queste scadenze rappresentano un ostacolo per l’efficace utilizzo dei fondi stessi.

Il terzo documento approvato dalla maggioranza di centrosinistra riguarda la richiesta di modifica della viabilità presso il Ponte al Mulino nel Comune di Poggio a Caiano. Il consiglio provinciale ha ribadito la posizione già espressa dal presidente Simone Calamai in incontri precedenti con l’amministrazione comunale: attendere, almeno fino al momento del pronunciamento del Consiglio di Stato, nell’effettuare qualsiasi tipo di intervento sulla viabilità, pronunciamento che avverrà a seguito del ricorso che il Comune di Poggio a Caiano ha presentato rispetto alla sentenza del Tar che ha annullato l’ordinanza comunale. Il consiglio ha inoltre espresso preoccupazioni riguardo al rischio di incertezze che potrebbero derivare da modifiche alla viabilità, sottolineando i potenziali pericoli per la sicurezza stradale, oltre alle incertezze ambientali e di inquinamento atmosferico derivanti da interventi non definitivi.

“Con l’approvazione di questi tre importanti documenti, abbiamo ribadito il nostro impegno per il rilancio delle Province, affinché vengano restituiti i giusti fondi e le competenze necessarie per operare in modo efficace, – ha detto Calamai – Siamo convinti che i finanziamenti per la viabilità debbano essere ripristinati integralmente e con condizioni di utilizzo realistiche, per garantire la sicurezza e il benessere del nostro territorio. Inoltre, confermiamo la nostra richiesta al Comune di Poggio a Caiano di attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato prima di procedere con modifiche alla viabilità di Ponte al Mulino, per evitare ulteriori incertezze su un tema così delicato e fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Solo con un quadro chiaro e definitivo potremo affrontare in modo efficace le sfide legate alla viabilità e all’ambiente”.