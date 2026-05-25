Contest musicale Liberi Tutti: aperte le iscrizioni

SESTO FIORENTINO – Sono aperte fino al 25 giugno le iscrizioni al Contest Musicale Liberi Tutti 2026 promosso dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Querceto Live, Radio Giglio Rosso e Centro Musicale Parsifal. Il contest è aperto a tutte le band, i solisti e le formazioni musicali di qualsiasi genere che operano nell’area […]

SESTO FIORENTINO – Sono aperte fino al 25 giugno le iscrizioni al Contest Musicale Liberi Tutti 2026 promosso dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Querceto Live, Radio Giglio Rosso e Centro Musicale Parsifal. Il contest è aperto a tutte le band, i solisti e le formazioni musicali di qualsiasi genere che operano nell’area toscana. La partecipazione è gratuita, gli artisti interessati dovranno inviare un video con l’esecuzione di un brano – anche non professionale o registrato dal vivo – e una breve biografia artistica all’indirizzo e-mail sestocultura@comune.sesto-fiorentino.fi.it, specificando nell’oggetto “Contest Liberi Tutti 2026”.

Non sono ammesse cover band: il progetto nasce infatti per sostenere la musica originale, la creatività degli artisti e lo sviluppo di nuovi percorsi musicali. Una giuria tecnica selezionerà i 15 partecipanti al concorso, ma sarà il pubblico a decretare i 5 finalisti che il 31 agosto si daranno battaglia sul palco di piazza Vittorio Veneto: dal 10 al 30 luglio sarà attiva una pagina web del Comune di Sesto Fiorentino dove ogni artista o gruppo avrà a disposizione circa 25 minuti di esibizione e dove il pubblico potrà votare il proprio gruppo preferito.

La finale del 31 agosto prevede una doppia valutazione, affidata alla giuria tecnica (peso 60%) e alla giuria popolare (40%). La serata sarà trasmessa in streaming da Radio Giglio Rosso. Il primo classificato riceverà un premio di 500 euro e aprirà il Concerto della Liberazione dei 99 Posse, il primo settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. E ancora, interviste e visibilità sui canali dei partner di Liberi Tutti. Info e dettagli sui canali web del Comune di Sesto Fiorentino e del festival Liberi Tutti.