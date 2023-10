Contro il disagio abitativo nasce “Casa di transizione”

CALENZANO – Per combattere il disagio abitativo il Comune ha acquistato due alloggi per finalità sociali e attiverà in un altro appartamento un progetto innovativo chiamato “Casa di transizione”, che costituisce un livello intermedio tra l’emergenza abitativa e la piena autonomia.Per quanto riguarda l’acquisto, la Giunta comunale aveva deliberato questa estate uno stanziamento di 231.750 euro e nei giorni scorsi è […]

CALENZANO – Per combattere il disagio abitativo il Comune ha acquistato due alloggi per finalità sociali e attiverà in un altro appartamento un progetto innovativo chiamato “Casa di transizione”, che costituisce un livello intermedio tra l’emergenza abitativa e la piena autonomia.

Per quanto riguarda l’acquisto, la Giunta comunale aveva deliberato questa estate uno stanziamento di 231.750 euro e nei giorni scorsi è stato perfezionato l’atto per acquisire due appartamenti, già utilizzati per bisogni sociali legati al disagio abitativo, ma in scadenza di convenzione con la proprietà. Arrivano così a 59 gli alloggi di proprietà della Calenzano Comune destinati a queste finalità. Oltre a questi, il Comune ha un patrimonio Erp di 138 alloggi, ai quali si accede attraverso graduatoria apposita.

Con una delibera di Giunta votata nei giorni scorsi, si dà poi il via anche a un ulteriore progetto, in collaborazione con l’associazione Laboratorio Casa Aps e Sds Fiorentina nord ovest. È rivolto a soggetti (individui, nuclei monogenitoriali e famiglie), in situazione di disagio abitativo, economico e sociale, che sono stati segnalati dai Servizi sociali perché provenienti da altri servizi e che necessitano di un ulteriore periodo di supporto complessivo per raggiungere l’autonomia. Il tempo massimo di permanenza saranno 36 mesi e la compartecipazione alle spese da parte dei fruitori sarà valutata e calcolata periodicamente in rapporto al reddito effettivo. “Si tratta di una misura che parte dall’attuale contesto di grande precarietà, anche lavorativa – spiega l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti – per cui individui e famiglie possono veder cambiare la propria situazione economica e abitativa velocemente e ha l’obiettivo di prevenire una cronicizzazione della fragilità, accompagnando l’autonomia tramite la compartecipazione economica progressiva delle spese dell’alloggio, fino a raggiungere il più possibile la reale proposta presente sul libero mercato”.