Controlli nei locali dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro: irregolarità e sanzioni per oltre 14.000 euro

CAMPI BISENZIO – Si sono concentrati a Firenze e provincia i controlli effettuati nei giorni scorsi dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Firenze. Controlli mirati in modo particolare al contrasto delle irregolarità nel settore commerciale, in modo particolare Pub, ristoranti etnici e locali di vendita e preparazione di cibo da asporto, “in linea – si legge in una nota del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro – con gli obiettivi fissati dall’ispettorato nazionale del lavoro”. All’interno di un Pub con sede nell’Empolese, l’ispezione ha consentito di riscontrare l’impiego di due lavoratori “al nero”, con conseguente applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, provvedimento che è stato successivamente revocato per l’immediata assunzione di entrambi i lavoratori e del pagamento della sanzione prevista. L’attività di controllo ha riguardato anche i Comuni di Campi Bisenzio e Firenze e ha consentito inoltre di riscontrare una serie di violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e relative alla mancata formazione, complessivamente, di sette lavoratori mentre altri dieci non si erano sottoposti alla necessaria visita medica di idoneità. Per questo, quattro datori di lavoro sono risultati destinatari di prescrizioni obbligatorie per le quali saranno deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze. Al termine dei suddetti controlli, gli accertamenti – che hanno portato a sanzioni per oltre 14.000 euro – hanno riguardato sei esercizi commerciali e oltre trenta lavoratori, diciannove dei quali irregolari dal punto di vista della sicurezza o della loro assunzione.