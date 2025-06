Controlli nei market al Macrolotto Zero, sequestrati prodotti alimentari e cosmetici

PRATO – In tutto il mese di maggio la Polizia municipale ha effettuato controlli sui prodotti messi in vendita nei supermercati dell’area del Macrolotto Zero. Sono stati interessati sei market per gli aspetti amministrativi, il rispetto della legge regionale sul commercio e le norme che disciplinano i prodotti messi in vendita a tutela dei consumatori. […]

PRATO – In tutto il mese di maggio la Polizia municipale ha effettuato controlli sui prodotti messi in vendita nei supermercati dell’area del Macrolotto Zero. Sono stati interessati sei market per gli aspetti amministrativi, il rispetto della legge regionale sul commercio e le norme che disciplinano i prodotti messi in vendita a tutela dei consumatori. Tre attività sono risultate in regola mentre le altre hanno presentato varie irregolarità, in particolare sono stati trovati prodotti alimentari confezionati senza l’etichettatura in lingua italiana, necessaria per conoscere provenienza, produttore, ingredienti e allergeni come previsto dai regolamenti europei recepiti dalla legislazione nazionale. Complessivamente sono state rilevate oltre 1.100 confezioni di prodotti alimentari come biscotti, merendine, caramelle, patatine, wurstel, uova sottovuoto, carne essiccata, funghi secchi e tuberi, e 100 non alimentari (prodotti cosmetici) tutti senza l’etichetta leggibile. In una delle attività sono state anche accertate irregolarità nell’esposizione dei prezzi e l’utilizzo di una bilancia non conforme, cioè priva della necessaria marcatura metrologica. Oltre al sequestro della merce e delle attrezzature irregolari, i conduttori dei tre market, tutti di nazionalità orientale fra i 35 e i 55 anni, sono stati sanzionati con verbali amministrativi per un importo complessivo di 10.500 euro.