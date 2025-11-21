Controlli straordinari della Polizia locale pratese: un centinaio i veicoli fermati, c’è anche un arresto

PRATO – Quella di eri sera è stata una serata di controlli straordinari effettuati dal Reparto territoriale e dall’Unità cinofila della Polizia locale, controlli che hanno interessato zone della città come la Stazione Centrale, viale Vittorio Veneto e piazza Europa e che si inquadrano nell’ambito della rimodulazione delle attività di vigilanza su tutto il territorio […]

PRATO – Quella di eri sera è stata una serata di controlli straordinari effettuati dal Reparto territoriale e dall’Unità cinofila della Polizia locale, controlli che hanno interessato zone della città come la Stazione Centrale, viale Vittorio Veneto e piazza Europa e che si inquadrano nell’ambito della rimodulazione delle attività di vigilanza su tutto il territorio comunale sulla base degli indirizzi del Commissario straordinario, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e l’incolumità di pedoni e automobilisti. Nel corso della serata è stato fermato circa un centinaio di veicoli. Fra questi anche un monopattino il cui conducente, di nazionalità nigeriana, viaggiava sul marciapiedi senza casco e, successivamente accertato, in stato di ubriachezza: lo stesso, inoltre, si è rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti, motivo per cui l’uomo, dopo essere stato accompagnato al Comando per l’identificazione, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità e guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli è stato inoltre notificato un ordine di allontanamento. Sempre nel corso della serata un altro soggetto, di nazionalità cinese, è stato fermato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza: anche per questo cittadino è scattata la denuncia penale per la guida in stato di ebbrezza.