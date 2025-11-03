Controlli straordinari della Polizia locale: sequestri e denunce al Macrolotto Zero e San Giusto 

PRATO – Sono oltre 50 i veicoli controllati dalla Polizia locale nella notte di venerdì scorso, 31 ottobre, con cinque pattuglie impegnate in controlli straordinari notturni del territorio: le zone controllate sono state in particolare le periferie del Macrolotto Zero e di San Giusto. Diverse le sanzioni elevate e i sequestri di mezzi in circolazione senza copertura assicurativa o già sospesi per omessa revisione o per modifiche illegali all’impianto di scarico al veicolo. Gli agenti sono intervenuti anche per un tentato furto con effrazione ai danni di un minimarket in via Filzi da parte di un nigeriano di 37 anni, irregolare e senza fissa dimora, già noto e gravato da numerosi precedenti. Gli agenti sono stati allertati dal titolare dell’esercizio che avrebbe visto dalle telecare di videosorveglianza l’uomo che tentava di sfondare la porta di accesso e lo ha raggiunto in strada mettendolo in fuga ed inseguendolo. I vigili hanno rincorso e raggiunto il fuggitivo, che era andato a nascondersi in un giardino condominiale di via Umberto Giordano. L’uomo è stato condotto ai locali di piazza Macelli e denunciato per tentato furto.