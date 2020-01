Controlli straordinari nelle stazioni toscane: identificate oltre 6mila persone, 5 arresti

FIRENZE – Nel periodo delle feste natalizie, appena concluso, sono stati rafforzati i controlli nelle stazioni toscane da parte della Polizia Ferroviaria. Sono state controllate non solo le stazioni ferroviarie, ma anche gli obiettivi sensibili lungo la linea, i passeggeri e i bagagli.

La Polfer ha impiegato 733 pattuglie nelle stazioni e 78 a bordo treno, nonché la scorta, complessivamente, di 142 convogli ferroviari. Sia a bordo treno che nelle stazioni sono stati realizzati 46 servizi antiborseggio.

Gli agenti, nell’intero territorio regionale, hanno identificato 6669 persone ed effettuato 5 arresti, per reati in materia di stupefacenti, inosservanza di misure cautelari ed atti osceni. Sono state fatte 24 denunce in stato di libertà, 15 delle quali nei confronti di cittadini stranieri, per vari reati, tra cui la violazione della normativa sull’ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale, la resistenza a pubblico ufficiale, il rifiuto di generalità.