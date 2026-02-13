Controlli straordinari notturni della Polizia locale: accertamenti su 400 veicoli

PRATO – Proseguono i controlli straordinari notturni da parte della Polizia locale, che hanno visto impegnati diversi operatori fra ufficiali ed agenti del Comando di piazza Macelli, dei reparti motociclisti, territoriale e cinofili. I controlli sono stati effettuati mediante posti fissi sia dinamici e hanno riguardato zone particolarmente sensibili della città fra cui il Macrolotto […]

PRATO – Proseguono i controlli straordinari notturni da parte della Polizia locale, che hanno visto impegnati diversi operatori fra ufficiali ed agenti del Comando di piazza Macelli, dei reparti motociclisti, territoriale e cinofili. I controlli sono stati effettuati mediante posti fissi sia dinamici e hanno riguardato zone particolarmente sensibili della città fra cui il Macrolotto 0, viale Vittorio Veneto e via Bologna zona San Martino. A rotazione le pattuglie saranno impegnate anche in attività di vigilanza notturna nelle varie frazioni: ieri sera la Polizia Locale è stata presente a San Giorgio a Colonica e a Tavola. Nell’ambito delle operazioni, sono stati controllati circa 400 veicoli e sottoposti i rispettivi conducenti a controlli etilometrici. Diverse le violazioni contestate fra cui uso di cellulare alla guida, con relativo ritiro di patente, circolazione senza la prevista copertura assicurativa. Sono stati fermati anche vari veicoli che circolavano con fermo fiscale.