Controllo di vicinato, nuovo gruppo nella zona di via di Castello, fra via Mura Castellane e via di San Miniato

SIGNA – Nuovo gruppo di controllo di vicinato a Signa nella zona di via di Castello, tra via Mura Castellane e via di San Miniato. L’iniziativa coinvolge 30 cittadini appartenenti a 17 famiglie e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sicurezza partecipata attivo sul territorio comunale. Con questa nuova attivazione salgono a nove i gruppi presenti a Signa, dato che colloca il Comune tra quelli dell’area metropolitana fiorentina con il più alto livello di adesione al progetto. Il controllo di vicinato è infatti uno strumento di prevenzione contro la criminalità basato sulla collaborazione tra cittadini, coordinati dalla Polizia locale. L’obiettivo è aumentare la percezione di sicurezza nelle diverse zone delle città, favorire l’individuazione tempestiva di situazioni anomale o potenzialmente pericolose e rafforzare il senso di comunità e la solidarietà tra vicini. Si tratta di una sorveglianza informale: ai gruppi è affidato un compito di osservazione rispetto a situazioni di degrado urbano, atti vandalici, veicoli o presenze sospette, fenomeni di bullismo e utilizzi impropri di spazi pubblici. Le segnalazioni raccolte dai coordinatori vengono trasmesse alla Polizia locale e alle forze dell’ordine competenti, che valutano i fatti e gli eventuali interventi. A oggi i gruppi attivi sul territorio signese risultano così distribuiti: Maromme 27 aderenti, Lecore 12, Volta Redina 30, Casone 14, Nannucci 12, San Piero a Ponti 9, Santa Barbara 6, Via di Castello 30. “L’amministrazione comunale e la Polizia locale ringraziano i cittadini che hanno aderito al nuovo gruppo e rinnova l’invito a partecipare al progetto di controllo di vicinato contattando la stessa Polizia locale per informazioni e modalità di adesione”.