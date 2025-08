Coordinamento FI “Siamo amareggiati: ancora non sono stati avviati i lavori post alluvione a Sommaia”

CALENZANO – “Siamo sbigottiti e amareggiati dalla notizia appresa direttamente dalle famiglie interessate che ancora oggi non sono stati avviati i lavori a Sommaia per il ripristino dei luoghi colpiti dalla alluvione”. Lo afferma in una nota il Coordinamento di Forza Italia Calenzano. “Cosa stiamo aspettando? – prosegue Biancastella Maienza del Coordinamento FI Calenzano – Quali sono le ragioni per cui 18 famiglie di Calenzano, 10 di via Baroncoli e 8 del Borgo di Spugnoli debbano ogni giorno rischiare di distruggere le loro auto per raggiungere le loro abitazioni e sentirsi isolati. E non oso immaginare le responsabilità penali dei nostri amministratori qualora vi fosse la necessità di salvare la vita di un residente in queste abitazioni e i soccorsi non possano raggiungere in tempo utile l’abitazione del mal capitato”. Il Coordinamento FI esprime solidarietà e vicinanza alle famiglie e confida “in un tempestivo e efficace intervento”.