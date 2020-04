CALENZANO- Un nuovo caso di coronavirus si è verificato ieri a Calenzano, si tratta di un uomo di 59 anni, ricoverato a Careggi.

“Dopo quattro giorni in cui non si registravano nuovi casi – ha detto il Sindaco Riccardo Prestini -, abbiamo ricevuto ieri sera la comunicazione di un nuovo contagio. Il virus è in rallentamento ma è ancora presente sul territorio. Dall’inizio dell’epidemia contiamo a Calenzano 23 contagi e 2 decessi. È fondamentale rispettare le regole: non uscite”.