Coronavirus. Avis: si può uscire per donare il sangue

SESTO FIORENTINO – Anche se in questi giorni dobbiamo cambiare le nostre abitudini e stare in casa uscire solo per bisogni essenziali come fare la spesa o andare in farmacia, non si deve cambiare l’abitudine a donare il sangue. E’ quanto si legge in una nota di Avis Sesto Fiorentino che aggiunge quanto sia importante anche in questo momento donare. “Il sangue – si legge nella nota di Avis – serve ogni giorno, e le difficoltà di questo periodo hanno fatto drammaticamente calare la disponibilità dei donatori e, conseguentemente, di sangue e emocomponenti. Lo potete vedere sul sito del Centro Regionale Sangue https://web2.e.toscana.it/crs/meteo/”.

Per contattare Avis Sesto Fiorentino: 335 7877395 e 327 4668342.