Coronavirus, Ceccarelli: “Necessario tutelare anche i lavoratori del trasporto merci”

FIRENZE – “C’è bisogno di un’attenzione diffusa, in questa fase così critica, a tutto il mondo del trasporto. Il presidente Rossi ha firmato un’ordinanza che detta nuove regole per svolgere in sicurezza il servizio sui mezzi pubblici. Sono convinto che lo stesso bisogno di tutela ci sia anche per i lavoratori del trasporto merci e per questo credo che sia necessario uno sforzo da parte delle aziende del settore”. Lo dichiara l’assessore regionale a trasporti e infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli, che nel corso della giornata di ieri ha avuto una serie di contatti con rappresentanti delle organizzazioni di questo comparto.

“E’ un’attenzione doverosa – prosegue – non solo a tutela dei lavoratori, ma anche in considerazione del delicato compito cui oggi sono chiamati per la consegna di merci, dando la precedenza a quelle essenziali, come medicinali, alimentari e benzine, anche a domicilio. Il paese ha bisogno che tutto il sistema dei trasporti funzioni con efficienza e in sicurezza”.