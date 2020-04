Coronavirus, distribuzione mascherine: attenzione a anziani, a chi vive in sistuazioni di disagio sociale, a studenti fuori sede

CAMPI BISENZIO – Mascherine: un’attenzione particolare nella distribuzione ai cittadini over 70, ai disabili, a chi si trova in una situazione di disagio, agli studenti fuori sede che non hanno la tessera sanitaria della Toscana, o ai lavoratori domiciliati, agli abitanti di frazioni con farmacie a più di 10 Km di distanza. Queste le richieste che la vicepresidente Monica Barni e l’assessore Federica Fratoni hanno rivolto alle amministrazioni comunali dove da alcuni giorni si è avviata la distribuzione gratuita di mascherine protettive.

“La Regione, tramite il sistema di Protezione civile regionale, provinciale e comunale, cercherà di fare ogni sforzo possibile – hanno detto Barni e Fratoni – per garantire almeno una fornitura settimanale di mascherine in base ai quantitativi che si renderanno disponibili”.