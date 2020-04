Coronavirus, Giani: “In Toscana riaprire i cimiteri”

FIRENZE – Riaprire in anticipo i cimiteri in Toscana. È quanto chiede il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, in merito all’avvio della Fase 2 di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, programmata dal Governo nazionale a partire dal 4 maggio. “Ritengo che i Comuni della Toscana possano accelerare l’apertura dei cimiteri, – dice Giani – come sta già avvenendo in vari territori italiani, si facciano anche nella nostra regione i passi necessari per renderli fruibili in sicurezza e con i dovuti distanziamenti”. Secondo Giani, si deve “permettere di portare un fiore a chi amiamo, in un momento così difficile, in cui già le persone sono state private della possibilità di dare l’addio ad un proprio caro. Sono certo che una soluzione in questo senso sia possibile”. “Non vedo rischi – conclude – se si metteranno in atto tutte le preoccupazioni; anzi, vedo la possibilità di colmare un vuoto e un bisogno che molti di noi sentono”.