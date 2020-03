Coronavirus. Il PD promuove una raccolta fondi

SESTO FIORENTINO – Il Partito Democratico ha deciso di far partire una raccolta fondi per dare un contributo a tutti coloro che si stanno impegnando nelle tante Associazioni di volontariato del nostro territorio.

“In questo momento di difficile emergenza in cui si trova il Paese -, dice il Segretario Stefano Gennai, – vogliamo ribadire il nostro ringraziamento a tutti coloro che regalano un po’ del loro tempo a chi ne ha davvero bisogno e con questa iniziativa di raccolta fondi proviamo anche a dare loro un aiuto concreto”.

Le donazioni potranno essere fatte tramite conto corrente bancario all’IBAN: IT02 R010 3038 1000 0000 3054 139 intestato a Partito Democratico Sesto Fiorentinocon la causale “raccolta fondi Auser coronavirus”. Al termine della raccolta, prevista per il 30 aprile, tutte le donazioni ricevute verranno destinate all’Auser di Sesto Fiorentino, Associazione che svolge la funzione di coordinare le attività delle varie Associazioni sestesi.

“Grazie alla tecnologia anche in tempi di coronavirus la nostra attività continua – aggiunge Gennai – Stiamo lavorando ad alcuni incontri live Facebook con i nostri consiglieri regionali, deputati, senatori e parlamentari europei, per discutere insieme della situazione attuale e delle prospettive della crisi sanitaria ed economica dal loro punto di vista. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla nostra pagina Facebook, dove troverete anche il calendario degli appuntamenti. Inoltre dal 1° aprile sarà online anche il nuovo sito web del PD di Sesto Fiorentino con una nuova veste grafica, dove potrete trovare tutti i nostri aggiornamenti, le informazioni, i documenti, i comunicati e la galleria fotografica degli ultimi eventi organizzati. Il link del sito è:http://pdsesto.it/. Rimanendo in casa, ma in collegamento tra di noi, ce la potremo fare”.