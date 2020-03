Coronavirus. Il punto sull’economia con le categorie del territorio

SESTO FIORENTINO – Incontro virtuale questo pomeriggio 12 marzo, tra il sindaco Lorenzo Falchi, l’assessore alle attività produttive Gabriella Bruschi e i rappresentanti delle categorie economiche e produttive del territorio per parlare di economia in questo particolare momento di emergenza Coronavirus. La riunione è avvenuta in videoconferenza. Hanno partecipato Francesco Chini e Alessandro Baldi per Confesercenti, Simona Di Giacomo per Confindustria, Jacopo Cappelli per Confcommercio e Paolo Gori per Confartigianato. Il confronto è servito a fare un primo punto della situazione alla luce dell’attuale emergenza sanitaria e delle sue inevitabili e gravissime ricadute economiche.

“Insieme alle categorie ci siamo confrontati per fare un primo punto della situazione e per coordinarci su alcuni aspetti interpretativi del Dpcm in vigore da ieri – affermano Falchi e Bruschi – C’è grande preoccupazione per le conseguenze che questa crisi avrà sull’economia, anche se in questo momento è prioritaria la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. Nei limiti delle nostre competenze abbiamo dato la disponibilità a discutere nelle prossime settimane misure a sostegno dell’economia, anche se è chiaro che il contributo più grande non potrà che venire dal Governo. Con questo incontro a distanza abbiamo aperto un canale di costante confronto e condivisa la volontà di interloquire e collaborare in questi giorni di grande difficoltà”.