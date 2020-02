Coronavirus. Inaugurato l’ambulatorio per la pronta diagnosi all’Osmannoro

SESTO FIORENTINO – E’ stato inaugurato questa mattina l’ambulatorio Lilla in via Lucchese 84 C all’Osmannoro e sarà un punto per la prota diagnosi da Covid-19 il nuovo Coronavirus. L’ambulatorio Lilla sarà attivo da domani, mercoledì 19 febbraio. Il serivio è gratuito ed è rivolto a chi è rintrato da meno di 14 giorni dalla Cina o da un’altra area considerata a rischio per l’epidemia da nuovo Coronavirus, o ha avuto contatti stretti (prolungati e ravvicinati) con soggetti affetti dalla malattia, e presenta almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie. Nell’ambulatorio ci saranno operatori sanitari della Asl Toscana centro, che visiteranno le persone e, in caso di sospetto Coronavirus, faranno un tampone faringeo, che invieranno al laboratorio di virologia di Careggi.

“Questo ambulatorio – ha detto l’assessore regionale alla salute Stefania Saccardi – è un’opportunità in più sul fronte della prevenzione. In collaborazione con il consolato cinese abbiamo pensato a un luogo separato per chi, di rientro dalla Cina, abbia dubbi sulla propria salute. Questo per evitare che si possano presentare situazioni di promiscuità nei pronto soccorso, nelle sale di attesa dei medici di medicina generale, negli ambulatori. E comunque non ci sarà la folla, non verranno frotte di persone. Chi verrà dovrà prima telefonare al Cup, un numero dedicato, e prenotare la visita”.