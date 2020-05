Coronavirus, Rossi: “Bene il ministro Boccia, mi batterò perché la Toscana sia trattata come merita”

FIRENZE – Continua il dibattito sulla ripresa delle attività dopo il lockdown. E, a tal proposito, ecco quanto dichiarato dal presidente della Regione, Enrico Rossi. “Ho apprezzato le parole del ministro Boccia, che ritiene possibile la definizione di una cornice per avviare riaperture differenziate attraverso linee guida di riferimento per i provvedimenti regionali. La Regione Toscana, rispettando sostanzialmente gli indirizzi del governo, ha in molti casi adottato misure anche più prudenziali, pur avendo un quadro epidemiologico nettamente migliore rispetto ad altre Regioni e alle medie nazionali. Sono convinto che le riaperture dovranno essere graduali e organizzate al fine di impedire concentrazioni di persone e assembramenti e per consentire ai cittadini e agli operatori economici di abituarsi con gradualità, come già sta avvenendo, a misure appropriate nei comportamenti, nel distanziamento e nella protezione individuale. Oggi pomeriggio, nel confronto con il governo, mi batterò perché la Toscana sia trattata come merita e sia riaperto in sicurezza il più largo numero possibile di attività”.