Coronavirus. “Scusate noi siamo chiusi” il post della CiddiPpì di Quinto Alto

SESTO FIORENTINO – “Sorry we’re closed” con un post e l’immagine di una cartello che in inglese avverte “scusate siamo chiusi”, la CiddiPpì Quinto Alto, la Casa del popolo di Quinto Alto, annuncia la sua chiusura. Chiusura, come si spiega nel post “in ottemperanza al decreto ministeriale del 9 marzo 2020”. La decisione, si spiega nel post, è del consiglio che “ha deciso di tenere chiusa completamente la casa del popolo” a partire da mercoledì 11 marzo fino al 4 aprile salvo diverse indicazioni. “Quando staremo in casa, – si legge nel post della CiddiPpì – dobbiamo pensare che non lo stiamo facendo per noi, ma soprattutto per chi ci sta attorno”.

In queste ultime ore sono molti gli annuncia, molti dei quali in video altri con foto, di negozi, parrucchieri, punti vendita, circoli e attività varie, che annunciano la chiusura con l’hashtag #iostoacasa. In questi giorni aumentano anche le proposte di aiuti da parte di volontari e non solo di associazioni che si propongono per consegnare la spesa a domicilio. E.A.