Correte con la Pallacanestro Campi Bisenzio: sarà il vostro regalo di Natale all’ospedale Meyer

CAMPI ISENZIO – Quale migliore idea, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo, se non quella di scegliere un regalo di Natale “solidale”. Un regalo di Natale, come spiegano dalla Pallacanestro Campi Bisenzio che ha lanciato l’idea, che possiamo fare e farci tutti insieme. In che modo? E’ semplice: “Corri con noi, – spiegano dalla società campigiana – mantieniti in forma e contribuisci a sostenere l’Ospedale Pediatrico Meyer. Da oggi (il post su Facebook è di qualche giorno fa ma si tratta sempre di un’ottima iniziativa, n.d.r.) fino a Natale ogni chilometro percorso dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze del settore giovanile e delle squadre senior si trasformerà in 20 centesimi che il “Progetto Pallacanestro Prato”, insieme appunto alla Pallacanestro Campi Bisenzio, doneranno alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer per finanziare il progetto “Play Therapy”. Allacciatevi le scarpe, tenetevi in forma per quando torneremo in palestra e regalate momenti di spensieratezza ai bambini e ai ragazzi ricoverati”. Per partecipare è semplice: è sufficiente scaricare la App Adidas Running by Runtastic sul telefono a questi link: per App Store https://apps.apple.com/…/adidas-running-by…/id336599882, per Google Play: https://play.google.com/store/apps/details. Collegatevi tramite il link che vi verrà inviato dalla Pallacanestro Campi Bisenzio al gruppo “In corsa per il Meyer” e cominciate ad accumulare chilometri sfidando i vostri amici. Scattate una foto mentre correte e “taggate” nei vostri post o nelle vostre storie di Instagram la società campigiana. Insomma, tanti buoni motivi per partecipare: fare sport, divertirsi ma soprattutto compiere un gesto concreto di solidarietà.