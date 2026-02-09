Corsa campestre, spettacolo e grandi numeri a Villa Montalvo. In 500 al via, tutti i risultati

CAMPI BISENZIO – Il parco di Villa Montalvo anche quest’anno si è animato grazie a centinaia di persone coinvolte, a vario titolo nella grande festa della corsa campestre toscana. Domenica 8 febbraio, infatti, sono stati quasi 500 gli atleti in gara e si è così tornati con la memoria alle mitiche annate 2009 e 2021, […]

CAMPI BISENZIO – Il parco di Villa Montalvo anche quest’anno si è animato grazie a centinaia di persone coinvolte, a vario titolo nella grande festa della corsa campestre toscana. Domenica 8 febbraio, infatti, sono stati quasi 500 gli atleti in gara e si è così tornati con la memoria alle mitiche annate 2009 e 2021, quando il parco aveva ospitato, sempre a cura dell’Atletica Campi, le ormai leggendarie edizioni dei Campionati italiani assoluti.

Per quanto riguarda le gare si è cominciato con le Ragazze (oltre 112 partenti) sulla distanza di 1,5 km e il successo e la maglia di campionessa toscana sono andati ad Anna Bargelli della Libertas Unicusano Livorno davanti a Elisa Coli dell’Atletica Firenze Marathon che porta a casa il titolo toscano del primo anno di categoria. Tra le società titolo toscano all’Atletica Firenze Marathon. Tra i Ragazzi (oltre 112 iscritti e stessa distanza) dopo aver vinto anche nell’ultima prova del Gran Prix a Policiano vince Giosuè Morsiani di Pistoiatletica su Matteo Bacci dell’Atletica Campi. Quarto e primo del 2014 Rinelli dell’Atletica Calenzano, società che conquista anche il titolo toscano a squadre anche se la vittoria di tappa è andata all’Atletica Grosseto Banca Tema.

Tra i Cadetti (94 al via per il tracciato di 3 km) vincitore in solitario Francesco Calamai (che aveva vinto anche lo scorso anno al primo anno di categoria) dell’Atletica Calenzano, davanti al compagno di squadra Vieri Coscia e a Francesco Ciabatti dell’Atletica Firenze Marathon (terzo anche nel 2025). Tra le società vittoria di tappa all’Atletica Firenze Marathon ma il titolo toscano va proprio all’Atletica Calenzano. Tra le Cadette (73 partenti per i 2 km di gara) ha confermato i favori del pronostico Virginia Neri dell’Atletica Firenze Marathon, terza lo scorso anno e con già due titoli toscani in bacheca quest’anno (quelli della marcia e della staffetta indoor). Ha preceduto allo sprint Sara Lombardi della Virtus Lucca. Tra le società titolo all’Atletica Firenze Marathon davanti alla Virtus Lucca con l’Atletica Campi al terzo posto.

Le due classifiche di combinata sono andate ad Atletica Calenzano tra i maschi e Atletica Firenze Marathon in campo femminile.

Nel settore assoluto si è cominciato con la partenza delle Senior e Promesse (8 km) insieme a quella delle Allieve (che si fermavano dopo 4 km). Tra le donne titolo toscano assoluto e contemporaneamente anche Under 23 per Carolina Fraquelli della Virtus Lucca già medaglia di bronzo fra le Under 23 a novembre al Campionato italiano dei 10 km su strada a Prato. Ha preceduto Maddalena Pizzamano dell’Atletica Firenze Marathon, la vincitrice di tutte e quattro le prove del gran Prix Fidal Toscana di corsa campestre. Terza Giulia Berninim seconda lo scorso anno tra le Juniores. Tra le Allieve successo di Ginevra Luccarelli dell’Atletica Livorno, appena passata di categoria, davanti ad Emma Salvini dell’Atletica Costa Etrusca e alla medaglia di bronzo dei 10 km su strada a novembre a Prato Viola Fasano della Toscana Atletica Empoli Nissan.

Penultima partenza quella di Allievi e Juniores donne (5 km). Tra i primi doppietta Atletica Grosseto Banca Tema con Pietro Colombo (già terzo ai societari di Lucca) e Filippo Bonucci (secondo a Lucca). Terzo Leonardo Santangelo della Virtus Lucca. Tra le Juniores primo posto per l’atleta di fuori regione Giulia Esposito (Atletica Campidoglio) davanti a Isotta Paiotti della Pietrasanta Versilia, vincitrice anche a Lucca e a Sara Giorni della Toscana Atletica Empoli Nissan. L’Ultima partenza è stata invece quella degli Assoluti Uomini (10 km) e degli Juniores Uomini (8 km, un giro in meno). Dominio assoluto tra i grandi, con una gara in progressione, per il campione italiano di categoria di mezza maratona Antonio Del Vecchio dell’Atletica Livorno, davanti a Yassine Lamnaouar della Toscana Atletica, Vincenzo Grieco dell’Atletica Castello e a Emanuele Fadda, vincitore su strada della 30’n piana lo scorso novembre sempre a Campi. Tra gli Junior dominio per Daniele Santucci dell’Atletica Livorno (che da subito aveva preso il “passo” degli assoluti), davanti al compagno di squadra Matteo Samaritani, poi Elia Gossmann della Toscana Atletica e Andrea Baiocchi sempre per l’Atletica Livorno.