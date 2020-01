Corso di massaggio infantile all’associazione Sale in Zucca

CALENZANO – “Conoscersi con-tatto”, è il titolo del corso di massaggio infantile promosso dall’associazione Sale in Zucca in collaborazione con il Comune di Calenzano e con il patrocinio della Società della Salute Firenze Nord-Ovest.

Il corso, che si terrà dal 24 gennaio al 21 febbraio, sarà presentato sabato 11 gennaio alle 10.30 nella sede dell’associazione in via Sarti 6 a Settimello. Laura Cardellicchio, insegnante di massaggio infantile A.I.M.I., guiderà i neogenitori verso un contatto profondo con il proprio bambino, invitandoli ad osservare ed imparare a riconoscere i diversi segnali inviati dal neonato e stimolando una conoscenza ed uno scambio reciproco. Il neonato ne trarrà benefici, in quanto favorisce il rilassamento e il sollievo in caso di coliche.

Gli incontri si terranno nella sede dell’associazione in venerdì dalle 10.30 alle 12 nelle seguenti date: 24-31 gennaio, 7-14-21 febbraio. Il corso è rivolto a neogenitori con bambini dai 0/6 mesi, sarà attivato con un numero minimo di tre famiglie e potrà comprendere fino ad un massimo di sei famiglie. Il ciclo di incontri sarà ripetibile, più volte nel corso dell’anno, fino ad un coinvolgimento di circa 25 coppie. Chi non rientrasse nel primo gruppo potrà prendre contatti per i corsi successivi. Per informazioni ed approfondimenti sul corso e costi contattare: Laura 3289151981 (orario chiamate 14/ 16).