“Cosa c’è che non va?”: non è Vasco, ma”La Verità”. Gli auguri di Natale sono in musica in Salablu

SIGNA . Lo “show di Natale” è nel segno di Vasco Rossi a Signa. Oggi, infatti, domenica 10 dicembre, alle 17.30 in Salablu, i ragazzi della tribute band “La Verità“ incontreranno tutti gli amici e sostenitori più affezionati per un spettacolo, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Signa e l’Associazione Culturale Tutti per Uno), con con la band al completo. Al termine di un anno particolarmente ricco di impegni con quaranta date sul calendario. Al termine dello spettacolo verrà offerto un brindisi quale augurio per le imminenti festività. Questi i musicisti: Alessio Kom Tonin (voce e frontman), Gaetano Andreaoli (direttore artistico, chitarre ritmiche acustiche ed elettriche), Marco Casini (chitarra solista), Alessandro Cicalini (batteria), Angiolo Tamburini (basso elettrico), Salvo Punzo (pianoforte tastiere e programmazioni); alla regia i tecnici di fiducia che hanno seguito la band per tutto l’anno: Daniele Panella (audio), Daniele Bedini (luci) e Giampiero Gregori (scenografia multimediale). I posti sono limitati. per chi voglia prenotare può chiamare o inviare messaggio WhatsApp al numero 3355256646 specificando nominativo e quanti posti da riservare.