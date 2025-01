“Costruire la pace”: giovedì 9 gennaio Marco Tarquinio a Poggio a Caiano

PRATO – Il Partito Democratico di Prato organizza per martedì 9 gennaio alle 21 un incontro pubblico sul tema della pace con Marco Tarquinio, eurodeputato ed ex direttore del quotidiano Avvenire. L’appuntamento, dal titolo “Costruire la pace”, si terrà presso il circolo Arci Becagli in via Soffici 64 a Poggio a Caiano. “L’iniziativa – si […]

PRATO – Il Partito Democratico di Prato organizza per martedì 9 gennaio alle 21 un incontro pubblico sul tema della pace con Marco Tarquinio, eurodeputato ed ex direttore del quotidiano Avvenire. L’appuntamento, dal titolo “Costruire la pace”, si terrà presso il circolo Arci Becagli in via Soffici 64 a Poggio a Caiano. “L’iniziativa – si legge in una nota – assume un significato particolare dopo il grave episodio dello scorso novembre, quando una bandiera della pace esposta al balcone di un’abitazione poggese è stata strappata e bruciata da ignoti. Un gesto che aveva suscitato la pronta risposta della comunità, con numerosi cittadini che avevano esposto nuove bandiere arcobaleno in segno di solidarietà. Durante la serata, che sarà moderata da Mirko Lo Russo della Segreteria provinciale del Pd di Prato, verranno distribuite nuove bandiere della pace alla famiglia coinvolta nell’episodio e ad altre famiglie di Poggio a Caiano.