Covid-19 e stazioni: 1.407 persone controllate, 34 sanzionate e 1 arrestato

PISTOIA – 1.407 persone controllate, 34 sanzionate e 1 arrestato, è questo il bilancio dei controlli nelle stazioni ferroviarie toscane in occasione delle festività pasquali, con un dispositivo che ha visto un impiego rafforzato delle pattuglie della Polizia Ferroviaria. A Pistoia un uomo di 53 anni, è stato arrestato poiché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Sesto Fiorentino per due anni. Lo stesso, sceso da un treno diretto a Viareggio privo di autocertificazione, ha dichiarato agli Agenti di essersi dovuto recare in quel comune in quanto volontario della protezione civile, per prendere della documentazione. In effetti l’uomo era vestito con una tuta operativa, e ha mostrato una tessera di riconoscimento a lui intestata, di una associazione di volontariato. Di fronte alla richiesta di fornire un recapito telefonico dell’associazione di appartenenza, ha infine ammesso che il proprio spostamento era in realtà dovuto alla necessità di ritirare generi alimentari e di non svolgere alcuna attività di volontariato da circa 12 anni. Per tale motivo è stata sequestrata anche la tessera esibita.