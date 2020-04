Covid-19, Rossi firma l’ordinanza sull’uso obbligatorio della mascherina in pubblico

FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato l’ordinanza che rende obbligatorio l’uso della mascherina in ambienti pubblici e privati. Questo il testo del post pubblicato su Facebook insieme a un videomessaggio:

“Ho appena firmato l’ordinanza che rende obbligatorio entro 7 giorni a partire da oggi l’uso della mascherina in tutti quegli ambienti pubblici o privati in cui è necessaria la distanza sociale di 1,8 metri come disposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo dispositivo di protezione, che è in distribuzione a cura dei Comuni gratuitamente, consente una prevenzione primaria che in piena emergenza il sistema sanitario regionale deve garantire”