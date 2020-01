“Creare connessioni contro il cyberbullismo” incontro per insegnanti

SESTO FIORENTINO – Nell’ambito del progetto Connessioni – Creare connessioni contro il cyberbullismo, il Comune organizza un ciclo di due incontri alla Biblioteca Ernesto Ragionieri rivolto a insegnanti (di scuole secondarie di secondo grado), operatori giovanili, educatori, allenatori sportivi e volontari che lavorano con giovani di età compresa tra gli 14 e i 19 anni. L’obiettivo è conoscere più da vicino il mondo delle nuove tecnologie, in particolare che uso fanno gli adolescenti dei social network e delle applicazioni, e come riconoscere fenomeni di cyberbullismo, sexting e hate speech. Gli incontri sono previsti mercoledì 19 e 26 febbraio dalle 15 alle 18 nella Sala Meucci. Per le iscrizioni, telefonare allo 055 4496851.