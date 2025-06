Creatività, innovazione e IA: Alia Multiutility lancia il nuovo spot su Aliapp. E i servizi sono più accessibili

FIRENZE – Un solo strumento, tanti servizi a portata di mano. È questo il cuore della nuova campagna di comunicazione di Alia Multiutility, che nei prossimi giorni lancerà in tTv, sui social e nelle piattaforme digitali il nuovo spot dedicato ad Aliapp, l’applicazione gratuita che semplifica e personalizza il rapporto tra cittadini e servizi ambientali. Pensata per […]

FIRENZE – Un solo strumento, tanti servizi a portata di mano. È questo il cuore della nuova campagna di comunicazione di Alia Multiutility, che nei prossimi giorni lancerà in tTv, sui social e nelle piattaforme digitali il nuovo spot dedicato ad Aliapp, l’applicazione gratuita che semplifica e personalizza il rapporto tra cittadini e servizi ambientali. Pensata per tutti – giovani e anziani, famiglie e single, residenti e studenti – Aliapp è l’App che permette a ogni utente di richiedere un servizio, ricevere aggiornamenti, trovare informazioni in pochi clic, segnalare un abbandono o un disservizio in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Un vero e proprio “ponte digitale” tra Alia e la comunità, Aliapp è al centro di uno spot fresco e coinvolgente, realizzato in due versioni – una lunga e una breve. Protagoniste dello spot, realizzato da Mashfrog, sono persone comuni, diverse per età, stile di vita e abitudini, ma accomunate dalla volontà di fare la propria parte, anche con un semplice tap sullo Smartphone.

Ambienti neutri, background colorati e accattivanti contribuiscono a mettere al centro dello spot le persone e i loro gesti quotidiani. Quelli per una gestione responsabile dei rifiuti e quelli di interazione con l’App, semplici e immediati. Il video è stato realizzato dalla factory creativa di Mashfrog nei suoi studi di Roma, con il supporto dell’Intelligenza Artificiale e l’implementazione di modelli ricostruiti in 3D. La regia è di Luca Vitalone, il sound design di Riccardo Cocozza e il concept di Andrea Alampi. Con questa campagna, Alia non si limita a promuovere uno strumento digitale: lancia un invito a partecipare, ad attivarsi, a entrare in una nuova relazione con l’azienda. Una relazione che passa per la semplicità di un’interfaccia intuitiva e per la concretezza di servizi accessibili in pochi secondi.

Attraverso Aliapp è possibile: segnalare rifiuti abbandonati in modo geolocalizzato, con foto e aggiornamenti sull’intervento, prenotare il ritiro degli ingombranti a domicilio, individuare l’ecocentro più vicino, segnalare cassonetti pieni, danneggiati o mancati ritiri, richiedere servizi come la sanificazione, la pulizia di aree private, la gestione dei resti animali e delle caditoie, utilizzare “Dove lo butto”, lo strumento che consente di capire come differenziare correttamente ogni rifiuto, anche inquadrando il codice a barre di un prodotto, sbloccare i cassonetti digitali attraverso la funzione “Aprilo!”, consultare e scaricare la propria bolletta, richiedere i servizi on demand e tanto altro ancora. Aliapp è gratuita, disponibile per iOS e Android, e si attiva in pochi secondi, con una registrazione semplice e immediata. Un’App moderna, ma soprattutto utile: pensata per chi vuole segnalare, informarsi, contribuire a migliorare il decoro del proprio quartiere e il funzionamento dei servizi.

“Lanciamo questo nuovo spot di Aliapp per le Tv e i canali digitali, – ha commentato Giuseppe Meduri, direttore comunicazione e relazioni esterne di Alia Multiutility – abbiamo scelto una pubblicità multisoggetto per parlare a tutti i nostri target di utenza. Immagini, colori e linguaggio conferiscono un tono di voce fresco, smart e partecipativo. Puntiamo ad ingaggiare tutti i nostri utenti sull’uso ‘semplice’ di una app che consente di accedere ai nostri servizi, in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e con pochi click”. “Con Aliapp abbiamo unito creatività, tecnologia e innovazione per metterle al servizio delle persone, del bene comune e dell’ambiente, – ha spiegato Davide Lemma, Head of Audio Visual Factory di Mashfrog – lo spot usa i registri della semplicità, dell’empatia e della responsabilità, nel tono narrativo, nel linguaggio visivo e persino nell’uso dell’intelligenza artificiale. Ed è stata una scelta naturale, perché il messaggio di Alia è chiaro e diretto: il digitale migliora il servizio e la vita di tutti. Ogni elemento dello spot ne doveva riflettere l’essenza, nella forma e nelle immagini”. La nuova campagna è parte del percorso di digitalizzazione e innovazione che Alia sta portando avanti per rendere l’intero sistema di igiene urbana sempre più accessibile, trasparente ed efficace, a misura di persona e di territorio.