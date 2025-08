Cree Lighting Europe. Fiom “è inaccettabile lo spostamento a Padova”

SESTO FIORENTINO – Per Fiom Cgil lo spostamento della produzione di Cree Lighting Europe a Padova “è inaccettabile”. “Due anni fa – si legge in una nota del sindacato – l’azienda chiedeva una cassa integrazione per riorganizzare, a suo dire per rilanciare il sito fiorentino, presentando un piano industriale che come Fiom denunciammo subito essere […]

SESTO FIORENTINO – Per Fiom Cgil lo spostamento della produzione di Cree Lighting Europe a Padova “è inaccettabile”. “Due anni fa – si legge in una nota del sindacato – l’azienda chiedeva una cassa integrazione per riorganizzare, a suo dire per rilanciare il sito fiorentino, presentando un piano industriale che come Fiom denunciammo subito essere alquanto dubbio. Oggi, non solo non siamo ad alcun rilancio, ma siamo all’epilogo: l’azienda presenta un concordato e contestualmente sposta la produzione a Padova. Abbiamo chiesto all’azienda di non procedere su questo percorso e di cercare soluzioni alternative, a partire dalla ricerca di un nuovo immobile, se utile a far rimanere le produzioni sul territorio. Altrimenti il trasferimento sarebbe solo un modo diverso di licenziare: a questa ipotesi ci opporremo con tutti i mezzi sindacali e legali necessari”.